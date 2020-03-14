Минздрав призывает украинцев быть дома во время карантина

Украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Так, граждан просят в период карантина, а именно до 3 апреля, не покидать своих домов.

"Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что украинцев будут через СМС-сообщения информировать о мерах борьбы с коронавирусом в Украине. В сообщениях будут содержаться инструкции с правилами гигиены и рекомендациями для борьбы с коронавирусом.

Также в Минздраве призвали украинцев доверять информации о пандемии коронавируса, распространенном только из официальных источников. В министерстве отметили, что по состоянию на субботу в стране подтверждены лишь 3 случая заражения коронавирусом, из них один - летальный.

Кроме того, Министерство иностранных дел договорилось с украинскими мобильными операторами об оповещении граждан Украины за рубежом об ограничении авиасообщения и организации выезда в Украину после 17 марта. Украинцам также предлагают зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг".