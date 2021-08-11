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Минздрав предупреждает о низких показателях иммунизации детей по возрасту

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Среда 11 августа 2021 09:45
Минздрав предупреждает о низких показателях иммунизации детей по возрасту Фото: Минздрав призывает не пропускать вакцинацию детей (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Украине слишком низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По состоянию на 1 июля 2021 36,6% детей получили защиту от туберкулеза. 38,2% детей до 1 года вакцинировали от коклюша, дифтерии и столбняка, еще меньше - 35% детей в 18 месяцев, 31,6% - в 6 лет.

От полиомиелита привито 39,6% детей до 1 года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту, осознавать и сопоставлять риски и преимущества вакцинации. Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни", - отмечают в Минздраве.

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