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Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения намерено рекомендовать ввести в Украине так называемый "час для пожилых". Это будет специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям.

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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

Как пояснил санврач, такие меры уже вводили некоторые европейские страны.

"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет", - заявил он.

Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.

Напомним, в начале октября "час для пожилых" ввели в Польше. Правительство выделило для пожилых людей период между 10 и 12 часами.

Добавим, Ляшко анонсировал новые правила введения ограничений в "красных зонах" карантина.

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