МОЗ підготував вимоги до тимчасових шпиталів для хворих на СOVІD-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Шпиталі повинні мати паркан та смуги контролю, шириною не менше 15 метрів

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проект наказу "Деякі питання обсерваторів, тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів)". Проект акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Проектом наказу пропонується затвердити:

Порядок облаштування та функціонування обсерваторів;

Порядок облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів);

Вимоги до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) та порядок їх створення на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СOVІD-19).

Згідно з проектом, шпиталі можуть розташовуватися у будівлях діючих закладів охорони здоров'я або в інших будівлях, що відповідають вимогам.

Зокрема, пропонується встановити такі вимоги:

Ділянки шпиталів, розташовані на території житлової забудови населених пунктів, повинні мати по периметру паркан та смуги контролю, шириною не менше 15 метрів.

Будівлі (приміщення) шпиталів підлягають цілодобовій охороні.

Для пацієнтів, які прибувають самостійно, мають бути облаштовані пішохідні зони.

У смузі контролю облаштовуються криті майданчики для дезінфекції санітарного транспорту.

Будівлі (приміщення) шпиталів мають бути розділені на заражену, умовно заражену та чисту зони, кожна з яких має мати попереджувальне кольорове маркування. Приміщення, до яких мають доступ пацієнти, відносяться до зараженої зони, яка маркується червоним кольором.

Для розміщення пацієнтів встановлюються ліжка з поверхнями, які легко мити та дезінфікувати. Відстань між ліжками має бути не меншою 2 метрів. Біля ліжка повинна бути встановлена тумбочка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 118 млн гривень, які спрямують на розгортання мобільних госпіталів для хворих COVID-19 у Києві, Одесі та Краматорську.

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль 17 листопада заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі, однак підготовка до їх розгортання ведеться.