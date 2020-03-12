Минздрав подаст в Раду законопроект о приоритетной растаможке товаров для противодействия короновируса

Министерство здравоохранения подаст в Раду законопроект о приоритетной растаможке товаров для противодействия короновируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что в законопроекте отдельным вопросом рассматривается вопрос приоритетности растаможивания товаров.

"Относительно поставок импорта в Украину мы сейчас готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается вопрос относительно приоритетности растаможивания товаров. Товаров, тех, которые используются в противодействия заболеваемости на короновирус. Это средства индивидуальной защиты. Это, возможно, будут, если будут разработаны лекарственные средства для специфической терапии", - сообщил Ляшко.

По словам санврача, перечень товаров для приоритетной растаможки будет устанавливать Кабинет министров.

"Это будет отдельный перечень товаров, который будет установлен Кабмином, чтобы предотвратить возможным манипуляциям. Мы четко будем обосновывать, почему именно этот товар попадает в этот перечень", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабинета министров Украины перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики.

Кроме того, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, с 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы.