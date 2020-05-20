Минздрав: ослабление карантина будет проходить в 5 этапов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о критериях для ослабления ограничений в рамках адаптивного карантина в Украине, введенного из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что ослаблять карантин будут в 5 этапов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По словам Степанова, карантинные ограничения, введенные в Украине, продолжат действовать до 22 июня. При этом правительство вводит адаптивный карантин, ослабление которого будет происходить в 5 этапов.

"Мы предлагаем установить адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. При этом мы вводим признаки эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, а также количество ПЦР и ИФА тестов. На основе этих показателей будут приниматься решения относительно ослабление карантина. Всего у нас будет 5 этапов смягчения ограничительных мер", - заявил глава Минздрава.

Степанов пояснил, что инцидентность - это среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Для ослабления инцидентность должна составлять менее чем 12 человек на 100 тысяч населения.

"Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше чем 50%. А количество ПЦР и ИФА тестов - более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней", - добавил он.

Напомним, сегодня на заседании правительства было принято решение о продлении карантина в Украине до 22 июня. Постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, 21 мая, после доработки.

Кроме того, Кабмин одобрил некоторые послабления карантина. В частности, с 25 мая позволят восстановить работу метро, а с 22 мая - запустить общественный транспорт.