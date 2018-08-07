Минздрав опубликовал список водоемов, в которых не рекомендуют купаться

Новости Общество 07.08.2018 - 13:39
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вода на 154 украинских пляжах опасна для купания

Вода на 154 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

"Центр общественного здоровья Украины зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля - 3 августа", - говорится в сообщении.

В Минздраве опубликовали список украинских водоемов, в которых не рекомендуется купаться.

Винницкая область

  • Пляж "Химик", г. Винница, г. Южный Буг
  • Пляж "Гонты" , г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
  • Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытая водоем
  • Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно
  • Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреационная зона, место отдыха г. Ильинцы р. Соб
  • Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб
  • Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, г. Немия
  • Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров
  • Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, г. Хмельник, р. С. Буг
  • Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмільниккомунсервіс", г. Хмельник, р. П. Буг
  • Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб

Волынская область

  • Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи , ставок
  • Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск

Киевская область

  • Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р.Ингулец
  • Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район, ставок
  • Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, ставок
  • Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Кам'янские, р. Днепр
  • Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
  • Пляж КП "Днепровец" по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
  • Детский пляж КП ККП по ул.Паланочна, 20, г. Новомосковск, р.Самара

Донецкая область

  • Городской пляж "Центральный", г.Мариуполь, Азовское море

Житомирская область

  • Городской пляж, г.Коростень, р.Уж
  • Городской пляж по ул.Богуна, г.Новоград-Волынский, р.Случ
  • Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
  • Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка
  • Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
  • Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж
  • Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва
  • Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, г. Роставица
  • Рекреационная зона, с. Апрельское, г. Унава
  • Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять
  • Рекреационная зона, с. Скраглівка, Бердичевский район, ставок
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Шандора"
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Рафзаводу"
  • Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев
  • Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
  • Рекреационная зона "Заречье" г. Барановка, р. Случ
  • Рекреационная зона, с. Підлуби, р. Уборть
  • Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

Закарпатская область

  • Пляж "Берегкочік", с. В.Берега, искусственный водоем
  • Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
  • Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
  • Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
  • Район монастіря, г. Мукачево, р. Латорица
  • Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
  • Место для купания "Дичка", с. Ворочеве Перечинского района, р. Уж
  • Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж
  • Территория населенного пункта ул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж

Запорожская область

  • Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
  • Общественный пляж "Правый берег", г. Запорожье, Ленинский район, р. Днепр
  • Городской пляж "Солнечный", г.Энергодар, р.Днепр

Киевская область

  • Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, ставок
  • Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень
  • Озеро Олесницьке, г. Борисполь, оз.Олесницьке
  • Озеро УМБ-17, г. Борисполь
  • Озеро микрорайона Нестеровка, г. Борисполь, ос.Нестеровка
  • Озеро "Княжицьке". Борисполь оз. Княжицьке
  • Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
  • Рекреационная зона, г. Фастов, р. Унава
  • Пляж "Центральный", г.Белая Церковь, р.Рось
  • Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна
  • Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
  • Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
  • Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська
  • Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
  • Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток

Киев

  • Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
  • пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга
  • Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин
  • Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр
  • Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
  • Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
  • Пляж "Галерный", Голосіїївський р-н, р. Днепр

Кировоградская область

  • Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, н.Александрия, р.Ингулец
  • Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, м.Александрия, ставок
  • Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г.Александрия, р.Березовка
  • Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка, г.Ингулец
  • Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, с.Войновка Александрийский район, р.Ингулец
  • Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", г.Светловодск, Кременчугское водохранилище
  • Место отдыха и купания "Власовский", пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр
  • Светловодский городской пляж, г.Светловодск, р.Днепр
  • Место купания "Новониколаевский пляж", г.Кропивницкий, р.Ингул
  • Место купания и отдыха, с.Петрово Знамянский район, Петровский пруд №1
  • Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знамянский район, ставок

Луганская область

  • Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", вул. Героев Сталинграда, г.Лисичанск, ставок
  • Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
  • Пляж базы отдыха "Клешня", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое
  • Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
  • Зона рекреации,пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации, вул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
  • Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
  • Зона рекреации г. Кременная, г. Кременная, р. Красная
  • Городской пляж, г. Старобельск, ул. Гаршина, р. Айдар
  • Пляж "Центральный", пгт. Новопсков, р. Айдар
  • Пляж у ООО «Новопсковський санаторий "Жемчужина", пгт. Новопсков, ул.Ленина, 218, р. Айдар
  • Пляж возле СОК Рибянцевского СК филиала "Агрогаз" ПАО "Укртрансгаз"
  • Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар

Львовская область

  • Озеро "Молодежное", парк "Здоровье". Золочев

Николаевская область

  • Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул
  • Рекреационная зона "Намыв", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
  • пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море
  • рекреационная зона "Яхт-клуб", р. Николаев
  • пляж "Прибой", р. Николаев

Полтавская область

  • Пляж Киевского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Подольского р-на, г. Полтава, р. Ворскла
  • Частный пляж "Плесо", г. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Шевченковского р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
  • Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр
  • Пляж парка Воинов Інтренаціоналістів, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык
  • Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла
  • 1км выше от Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла

Одесская область

  • Рекреационная зона, пгт.Затока, Центральный район, Черное море
  • Рекреационная зона, пгт.Затока, Солнечный район, Черное море

Ровенская область

  • Пляж на ул.Заводская, г.Здолбунов
  • Место массового отдыха "Гидропарк", г.Здолбунов
  • Пляж на вул.Старомильська, г.Здолбунов, г. Устье (Старомильське водохранилище)
  • Пляж Ооо "Обароівінвест", с.Обаров Ровенский р-н
  • Городской пляж, г.Дубровица, р. Горынь
  • Городской пляж, г.Ровно, оз. Бы. Угол
  • Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с.Воронки
  • Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
  • Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
  • Место массового отдыха, г. Дубно, р.Иква
  • р. Замчиско, г. Костополь
  • Пляж м.Радивилова, искусственный ставок
  • Река Слонівка

Харьковская область

  • Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка
  • Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • городской пляж, г. Красноград, р. Берестова
  • название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, ставок

Хмельницкая область

  • Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть

Черкасская область

  • Пляж "Пушкинский", г.Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Смелянский" , г.Черкассы, р. Днепр

Черниговская область

  • Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, что МИНЗДРАВ расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства".

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Теги:  Министерство здравоохранения Украины,  пляж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС