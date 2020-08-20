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Минздрав Омской области рассмотрит вопрос транспортировки Навального

Омск, Четверг 20 августа 2020 18:49
Минздрав Омской области рассмотрит вопрос транспортировки Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Дмитрий Левицкий

Врачи проведут консилиум относительно состояния Навального

Медицинский консилиум оценит возможность транспортировки российского оппозиционера Алексея Навального из больницы в Омске. Врачи должны решить, можно ли Навального перевозить в другую больницу.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Омской области, передает российское агентство ТАСС.

"Его отпустят только после того, как будет проведен консилиум, где врачи примут решение, транспортабелен он или нет", - пояснили в Минздраве.

До этого юрист российского оппозиционера Иван Жданов сообщал, что в омской больнице отказываются разрешать транспортировку Навального.

"Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельно", - написал Жданов в Twitter.

Напомним, сегодня во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего Навального госпитализировали. Сторонники Навального говорят, что его могли отравить, но врачи до сих пор не знают причин ухудшения его состояния.

Сторонники Навального попросили Кремль помочь с переводом оппозиционера в зарубежную больницу.

Сейчас оппозиционер находится в коме, но его состояние стабильное.

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