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Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений

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Киев, Вторник 05 октября 2021 08:15
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 9846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине госпитализировали 1881 человека; летальных случаев - 317; выздоровели - 4229 человек. Протестировали методом ПЦР - 37 080 человек, методом ИФА - 8762 лица, экспресс-тестами - 28 283 человека.

Ситуация в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 469 856 человек; выздоровели - 2 268 752 лица; летальных случаев - 57 206.

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