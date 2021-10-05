Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили 9846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба Минздрава.
Статистика за сутки
В Украине госпитализировали 1881 человека; летальных случаев - 317; выздоровели - 4229 человек. Протестировали методом ПЦР - 37 080 человек, методом ИФА - 8762 лица, экспресс-тестами - 28 283 человека.
Ситуация в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
За все время пандемии
В Украине заболели 2 469 856 человек; выздоровели - 2 268 752 лица; летальных случаев - 57 206.