Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели

Дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже до пятницы. Об этом заявления министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил Степанов, все деньги были перечислены в регионы, включительно с учетом доплат в 300%.

Министр заявил, что провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. В основном местная власть считала доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, работающим с больными COVID-19.

Напомним, Министерство финансов обнародовало данные относительно бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. По данным Госказначейства, с 1 марта до 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.

Как сообщало РБК-Украина, Раде предлагают определить размеры госстрахования медиков, борющихся с COVID-19.