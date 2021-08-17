Минздрав назвал условия введения "желтой" зоны в Украине

Речь идет об одном из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

выявление случаев заражения COVID-19 - более 4 процентов;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтый" уровень будет установлен решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижения признаков "зеленой" зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же после решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет в "зеленую" зону.

В случае ухудшения показателей в регионе и установлении "красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

"Оранжевая" зона

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к "красному". Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тысяч населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

"Красная" зона

Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков: