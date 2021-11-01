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Минздрав назвал условия аннулирования COVID-сертификата

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 11:16
Минздрав назвал условия аннулирования COVID-сертификата Фото: Минздрав назвал условия аннулирования COVID-сертификата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов пока не было.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - отметила Карчевич.

По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - рассказала Карчевич.

Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - уточнила представитель Минздрава.

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