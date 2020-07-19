Минздрав назвал области, не готовые к ослаблению карантина
Киев, Воскресенье 19 июля 2020 12:55
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Фото: карантин (РБК-Украина)
Карантин не готовы ослаблять 8 областей
По состоянию на 19 июля к ослаблению противоэпидемических мер не готовы восемь областей Украины. В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства:
- в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек,
- в Черниговской недостаточный охват тестирования,
- в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель,
- в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике,
- во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19.
Отметим, что в Киевской области усилили карантинные меры, такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.