ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минздрав назвал области, не готовые к ослаблению карантина

Киев, Воскресенье 19 июля 2020 12:55
Минздрав назвал области, не готовые к ослаблению карантина
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантин не готовы ослаблять 8 областей

По состоянию на 19 июля к ослаблению противоэпидемических мер не готовы восемь областей Украины. В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства:

  • в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек,
  • в Черниговской недостаточный охват тестирования,
  • в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель,
  • в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике,
  • во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19.

Отметим, что в Киевской области усилили карантинные меры, такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирускарантинобласти
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь