МОЗ назвав області, які не готові до послаблення карантину
Київ, Неділя 19 липня 2020 12:55
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Фото: карантин (РБК-Україна)
Карантин не готові послаблювати 8 областей
Станом на 19 липня до послаблення протиепідемічних заходів не готові вісім областей України. Зокрема, не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За даними міністерства:
- у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок,
- у Чернігівській недостатнє охоплення тестування,
- у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник,
- у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці,
- у Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 731 новий випадок COVID-19.
Зазначимо, у Київській області посилили карантинні заходи, таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.