МОЗ назвав області, які не готові до послаблення карантину

Фото: карантин (РБК-Україна)

Карантин не готові послаблювати 8 областей

Станом на 19 липня до послаблення протиепідемічних заходів не готові вісім областей України. Зокрема, не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними міністерства:

у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок,

у Чернігівській недостатнє охоплення тестування,

у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник,

у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці,

у Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 731 новий випадок COVID-19.

Зазначимо, у Київській області посилили карантинні заходи, таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.