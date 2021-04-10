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Минздрав инициирует расширение Нацперечня основных лекарственных средств

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 03:26
Минздрав инициирует расширение Нацперечня основных лекарственных средств Фото: Ирина Садовьяк (скрин видео Кабмин/Youtube)
Автор: Даша Харченко

Министерство здравоохранения инициирует расширение Национального перечня основных лекарственных средств. В него планируют включить еще несколько лекарств.

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Так, Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Кабинета Министров о расширении Национального перечня основных лекарственных средств. Проект постановления находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти.

Садовбяк отметила, что предлагается включить в Нацперечень холикальциферол и эргокальциферол, аминокислоты и жировые эмульсии для парентерального питания для оказания помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях; препараты для лечения методом гемодиализа в амбулаторных условиях; альтеплаза и норепинефрин (норадреналин) для оказания помощи при остром мозговом инсульте и т. д.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, для лечения пациентов с критическим течением заболевания был добавлен препарат тоцилизумаб.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID. Он должен соответствовать показателям медицинского кислорода.

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