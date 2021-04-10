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МОЗ ініціює розширення Нацпереліку основних лікарських засобів

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 03:26
МОЗ ініціює розширення Нацпереліку основних лікарських засобів Фото: Ірина Садов'як (скрін відео Кабмін/Youtube)
Автор: Даша Харченко

Міністерство охорони здоров'я ініціює розширення Національного переліку основних лікарських засобів. До нього планують включити ще кілька ліків.

Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Так, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо розширення Національного переліку основних лікарських засобів. Проєкт постанови знаходиться на погодженні у центральних органах виконавчої влади.

Садов'як зазначила, що пропонується включити до Нацпереліку холикальциферол та ергокальциферол, амінокислоти та жирові емульсії для парентерального харчування для надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках; препарати для лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах; альтеплаза та норепінефрин (норадреналін) для надання допомоги при гострому мозковому інсульті тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування пацієнтів з критичним перебігом захворювання був доданий препарат тоцилізумаб.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих COVID. Він повинен відповідати показникам медичного кисню.

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