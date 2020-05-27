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В Минюсте рассказали, сколько ветеранов войны находятся за решеткой

Новости » Общество     27.05.2020 - 17:17
В Минюсте рассказали, сколько ветеранов войны находятся за решеткой
Фото: тюрьма (freepik.com)

В правительстве создадут рабочую группу заключенных ветеранов войны

В Украине за решеткой находятся почти 150 ветеранов войны и лиц, имеющих статус участника боевых действий. В правительстве планируют создать рабочую группу в отношении ветеранов войны, отбывающих наказание.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, по состоянию на 27 мая заключено 149 ветеранов войны. Она подчеркнула, что в стране существует потребность в разработке реабилитационных программ для осужденных ветеранов.

"Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", - заявила Высоцкая.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал создание экспертной группы ветеранов при главе государства для решения вопросов реабилитации и трудоустройства.

Также РБК-Украина писало, что ветерана АТО Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ветеранызаключениетюрьмаМинистерство юстиции Украины
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