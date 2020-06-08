В Минюсте рассчитывают на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО

В Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на плате камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах, которые начали вводить в последнее время. Это позволит ремонтировать камеры.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

По его словам, средства будут поступать официально, а не коррупционным образом, как взятки.

Он также подтвердил, что пять человек оплатили за месяц пребывания в одном СИЗО 60 тысяч гривен, он назвал эту сумму "большими деньгами" с точки зрения СИЗО.

"За 60 тысяч гривен мы, как минимум, одну камеру спокойно можем бесплатно отремонтировать. И это только начало. И это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом, когда в СИЗО направляется меньше людей от судов. Будет больше людей - больше спрос - будет больше средств. Но у нас не было источника доходов, чтобы самостоятельно ремонтировать камеры в СИЗО. А сейчас они есть. И мы будем это делать", - сказал министр.

Тем временем, по его словам, спрос от задержанных уже есть.

"Вот пятеро человек в Лукьяновском СИЗО. Конечно, это не безумно большой спрос, но это нормально. Во Львове уже есть, человек заселилась. Будем смотреть", - добавил Малюська.

Ранее сообщалось, что Минюст предлагает выставить на продажу незадействованные тюрьмы.

РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины запускает проект по сокращению тюрем.