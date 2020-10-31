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В Минюсте пока не знают, что делать с ОАСК

Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве юстиции Украины пока не знают, что делать с Окружным административным судом города Киева. Министр Денис Малюська считает, что ликвидация ОАСК почти ничего не изменит.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, ликвидация ОАСК может привести к негативным последствиям, если это будет не продумано. Также можно передать юрисдикцию части споров, которые рассматривает ОАСК, в другой суд или объединить его с другим судом.

"Такого рода сценарии нанесут меньше вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть кто-то другой. Вопрос: кто и за какие ресурсы", - пояснил он.

В то же время Малюська подчеркнул, что никто не сомневается в профессиональности судей ОАСК, но сомнения касаются их добропорядочности, поэтому надо сделать так, чтобы он перестал генерировать сомнительные судебные решения.

"Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в добропорядочности и в этических стандартах. Это ключевое", - добавил министр.

Напомним, недавно петиция с просьбой ликвидировать ОАСК набрала необходимое количество голосов, после чего президент Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации ОАСК.

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Новости Украины Министерство юстиции УкраиныДенис Малюська