В Минюсте оценили возможность конфискации имущества олигархов

"Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму или будет конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях", - сказал министр.

Также Малюська пояснил, что на политиков будет налагаться обязательство декларировать все свои встречи с олигархами.

Однако после утверждения критериев включения лиц в список олигархов, они будут иметь пол года, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр. В частности, путем прекращения финансирования политических партий или же СМИ.

Тогда, по словам Малюськи, олигарх "превратится" в обычного бизнесмена.