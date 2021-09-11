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В Минюсте оценили возможность конфискации имущества олигархов

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Суббота 11 сентября 2021 14:15
В Минюсте оценили возможность конфискации имущества олигархов Фото: глава Минюста Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Закон об олигархах не предусматривает конфискацию у них имущества. Также документ не может означать, что кто-то попадет в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

"Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму или будет конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях", - сказал министр.

Также Малюська пояснил, что на политиков будет налагаться обязательство декларировать все свои встречи с олигархами.

Однако после утверждения критериев включения лиц в список олигархов, они будут иметь пол года, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр. В частности, путем прекращения финансирования политических партий или же СМИ.

Тогда, по словам Малюськи, олигарх "превратится" в обычного бизнесмена.

Ранее закон об олигархах в Украине может частично заработать в октябре текущего года.

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Министерство юстиции Украины Денис Малюська
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