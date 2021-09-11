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У Мін'юсті оцінили можливість конфіскації майна олігархів

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Субота 11 вересня 2021 14:15
У Мін'юсті оцінили можливість конфіскації майна олігархів Фото: глава Мін'юсту Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Закон про олігархів не передбачає конфіскацію у них майна. Також документ не може означати, що хтось потрапить у в'язницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

"Я не кажу, що хтось потрапить до в'язниці чи буде конфіскація майна. Просто вони не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях", - сказав міністр.

Також Малюська пояснив, що на політиків накладатиметься зобов'язання декларувати всі свої зустрічі з олігархами.

Однак після затвердження критеріїв включення осіб до списку олігархів, вони матимуть пів року, аби уникнути потрапляння до відповідного реєстру. Зокрема, шляхом припинення фінансування політичних партій або ж ЗМІ.

Тоді, за словами Малюськи, олігарх "перетворится" у звичайного бізнесмена.

Раніше закон про олігархів в Україні може частково запрацювати в жовтні поточного року.

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Міністерство юстиції України Денис Малюська
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