У Мін'юсті оцінили можливість конфіскації майна олігархів

Закон про олігархів не передбачає конфіскацію у них майна. Також документ не може означати, що хтось потрапить у в'язницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи на форумі "Ялтинська європейська стратегія" .

"Я не кажу, що хтось потрапить до в'язниці чи буде конфіскація майна. Просто вони не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях", - сказав міністр.

Також Малюська пояснив, що на політиків накладатиметься зобов'язання декларувати всі свої зустрічі з олігархами.

Однак після затвердження критеріїв включення осіб до списку олігархів, вони матимуть пів року, аби уникнути потрапляння до відповідного реєстру. Зокрема, шляхом припинення фінансування політичних партій або ж ЗМІ.

Тоді, за словами Малюськи, олігарх "перетворится" у звичайного бізнесмена.