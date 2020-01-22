Минюст усовершенствует систему распределения и перевода осужденных

Министерство юстиции усовершенствует систему распределения, направления и перевода осужденных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, заместитель министра юстиции Виталий Василик сообщил, что нужно создать прозрачный и эффективный механизм внутренних пенитенциарных инспекций.

"Следующая задача, которая должна быть выполнена по поручению министра юстиции в ближайшее время - совершенствование существующей системы распределения, направления и перевода осужденных. Сегодня этот механизм содержит большую коррупционную составляющую. Мы должны сделать систему размещения осужденных максимально прозрачной и эффективной. У нас уже есть наработки, и в ближайшее время должны появиться правовые институциональные механизмы и нормативная база, которая урегулирует этот вопрос", - сказал чиновник.

Напомним, Министерство юстиции разрабатывает законопроект о расширении оснований для условно-досрочного освобождения граждан.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора Украины обратился к Кабинету министров с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют голодовку в местах лишения свободы.