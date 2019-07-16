Минюст прокомментировал решение суда по "скифскому золоту"

Министр юстиции Павел Петренко прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама об отложении окончательного решения по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Петренко, своим решением суд признал недейственными положения ЮНЕСКО о борьбе с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, которых придерживается Украина. Он добавил, что для решения вопроса о возвращении "скифского золота" должно применяться украинское законодательство.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А следовательно - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифское золото". Суд предоставил сторонам еще несколько месяцев для предоставления новых доказательств. Окончательное решение суда можно ожидать через 6-9 месяцев.

Отметим, Украина настаивала на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.