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Минюст прокомментировал решение суда по "скифскому золоту"


Петренко подчеркнул, что музеи Крыма не имеют права распоряжаться коллекцией

Министр юстиции Павел Петренко прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама об отложении окончательного решения по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Петренко, своим решением суд признал недейственными положения ЮНЕСКО о борьбе с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, которых придерживается Украина. Он добавил, что для решения вопроса о возвращении "скифского золота" должно применяться украинское законодательство.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А следовательно - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифское золото". Суд предоставил сторонам еще несколько месяцев для предоставления новых доказательств. Окончательное решение суда можно ожидать через 6-9 месяцев.

Отметим, Украина настаивала на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

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