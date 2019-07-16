Мін'юст прокоментував рішення суду щодо "скіфського золота"

Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Петренко наголосив, що музеї Криму не мають права розпоряджатися колекцією

Міністр юстиції Павло Петренко прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердаму щодо відкладення остаточного рішення у справі про "скіфське золото". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За словами Петренка, своїм рішення суд визнав недієвими положення ЮНЕСКО про боротьбу з незаконним ввезенням, вивезенням та передачею права власності на культурні цінності, яких дотримується Україна. Він додав, що для вирішення питання про повернення "скіфського золота" має застосовуватися українське законодавство.

"Кримські музеї фактично здійснювали лише оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже - не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердаму відклав винесення остаточного рішення у справі про "скіфське золото". Суд надав сторонам ще декілька місяців для надання нових доказів. Остаточне рішення суду можна очікувати через 6-9 місяців.

Відзначимо, Україна наполягала на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягала на поверненні частини експонатів на територію Криму.