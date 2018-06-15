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Интервью

Минюст подал иск в суд о ликвидации партии "Успешная страна"

НовостиПолитика    15.06.2018 - 10:49
Иллюстративное фото (facebook.com)
Иллюстративное фото (facebook.com)

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу

Министерство юстиции просит Окружной административный суд Киева ликвидировать партию "Успешная страна". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Министерства юстиции Украины в политической партии "Успешная страна", третьи лица - Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины. Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политической партии "Успешная страна", - сказано в сообщении.

Так, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Отметим, что главой партии является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Напомним, Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете "Партии регионов".

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Теги публикации: Киев, партия, Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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