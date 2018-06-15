Минюст подал иск в суд о ликвидации партии "Успешная страна"

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу
Министерство юстиции просит Окружной административный суд Киева ликвидировать партию "Успешная страна". Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Министерства юстиции Украины в политической партии "Успешная страна", третьи лица - Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины. Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политической партии "Успешная страна", - сказано в сообщении.
Так, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
Отметим, что главой партии является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.
Напомним, Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете "Партии регионов".