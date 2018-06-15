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Мін’юст подав позов до суду щодо ліквідації партії "Успішна країна"

НовиниПолітика    15.06.2018 - 10:49
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі

Міністерство юстиції просить Окружний адміністративний суд Києва ліквідувати партію "Успішна країна". Про це повідомляє прес-служба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Міністерства юстиції України  до політичної партії "Успішна країна", треті особи - Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України. Позивач просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) політичну партію "Успішна країна", - сказано у повідомленні.

Так, наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Зазначимо, що головою партії є колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зняв з розгляду справу про заборону "Партії регіонів".

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Теги публікації: Київ, партия, Міністерство юстиції України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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