Мін’юст подав позов до суду щодо ліквідації партії "Успішна країна"

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі
Міністерство юстиції просить Окружний адміністративний суд Києва ліквідувати партію "Успішна країна". Про це повідомляє прес-служба суду.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Міністерства юстиції України до політичної партії "Успішна країна", треті особи - Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України. Позивач просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) політичну партію "Успішна країна", - сказано у повідомленні.
Так, наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.
Зазначимо, що головою партії є колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зняв з розгляду справу про заборону "Партії регіонів".