Мін'юст планує подати черговий позов проти РФ в ЄСПЛ

Петренко повідомив, що позов до ЄСПЛ вже готовий

Мін'юст планує подати черговий позов проти Російської Федерації в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо українських політв'язнів найближчим часом. Про це сьогодні на брифінгу з нагоди 100-річчя української юстиції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.



"Подання цього позову було відстрочено, розраховуючи на те, що вдасться домовитися про повернення українців по дипломатичних каналах. Але ми бачимо, що з кожним днем ці шанси зменшуються, держава-агресор абсолютно цинічно ставиться до українських громадян, виключно як до полонених і спосіб шантажу. Тому, після консультацій з МЗС, нашими дипломатами, будемо подавати комплексний позов про те, що в Росії відбувається переслідування українських громадян за національною ознакою", - сказав він.

Разом з тим Петренко додав, що такий позов до ЄСПЛ вже готовий.

"Зараз необхідно ухвалити остаточне рішення, щоб не нашкодити тим українським громадянам, які зараз знаходяться в російських в'язницях, і тоді вже подавати його в ЄСПЛ", - сказав глава Мін'юсту.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.