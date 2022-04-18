Минюст планирует за месяц возобновить регистрацию купли-продажи недвижимости

По его словам, работа реестра ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: "когда ставится несколько "прокладок" (фирм-посредников), мгновенно за один вечер имущество продается в несколько раз и потом его не вернешь".

"Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел владелец менее месяца назад, - он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочек добросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть", - сказал он.

По его словам, цель состоит в том, чтобы "в течение нескольких недель, возможно месяца, вернуть возможность проведения операций и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период - на территориях, где боевые действия не ведутся".