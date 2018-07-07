Минюст с начала года взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате

Министр похвастался результатами кампании по борьбе с долгами по заработной плате

С начала года Министерство юстиции Украины стянуло 270 миллионов гривен задолженности по заработной плате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"О задолженности по заработной плате: с начала года, с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате - нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников", - написал Петренко.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли частично решен.

"Первое, что сделано, и мне сейчас подтвердили, что практически завершается паспорт по сумме 324 миллиона. Я вчера сбросил представителям угольных коллективов распределение средств, которыми мы закрываем (долги, - ред.) по заработной плате", - сказал Насалик.

Относительно задолженности по заработной плате: с начала года с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате – нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников.#ПРЯМА_МОВА — Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 6, 2018

Напомним, в Украине дети еженедельно получают 100 миллионов гривен алиментов благодаря действию законодательных инициатив "Чужих детей не бывает".