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Минюст с начала года взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате

НовостиОбщество    07.07.2018 - 01:44
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Министр похвастался результатами кампании по борьбе с долгами по заработной плате

С начала года Министерство юстиции Украины стянуло 270 миллионов гривен задолженности по заработной плате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"О задолженности по заработной плате: с начала года, с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате - нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников", - написал Петренко.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли частично решен.

"Первое, что сделано, и мне сейчас подтвердили, что практически завершается паспорт по сумме 324 миллиона. Я вчера сбросил представителям угольных коллективов распределение средств, которыми мы закрываем (долги, - ред.) по заработной плате", - сказал Насалик.

Напомним, в Украине дети еженедельно получают 100 миллионов гривен алиментов благодаря действию законодательных инициатив "Чужих детей не бывает".

С должников по алиментам с начала года взыскали 1,9 млрд гривен, - Минюст В Украине с начала года удалось взыскать 225 млн гривен задолженности по зарплате
Теги публикации: Павел Петренко, Министерство юстиции Украины, задолженность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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