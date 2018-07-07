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Мін’юст з початку року стягнув 270 млн гривень заборгованості із зарплати

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 01:44
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Міністр похвалився результатами кампанії із боротьби з боргами із заробітної плати

З початку року Міністерство юстиції України стягнуло 270 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в Twitter.

"Щодо заборгованості по заробітній платі: з початку року, відколи ми запустили велику кампанію по боротьбі з боргами по зарплаті - нам вдалося стягнути 270 млн грн на користь працівників", - написав Петренко.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що питання заборгованості із заробітної плати у вугільній галузі частково вирішене.

"Перше, що зроблено, і мені зараз підтвердили, що практично завершується паспорт за сумою 324 мільйони. Я вчора скинув представникам вугільних колективів розподіл коштів, якими ми закриваємо (борги, - ред.) із заробітної плати", - сказав Насалик.

Нагадаємо, в Україні діти щотижня отримують 100 мільйонів гривень аліментів завдяки дії законодавчих ініціатив "Чужих дітей не буває".

З боржників по аліментах з початку року стягнули 1,9 млрд гривень, - Мін'юст В Україні з початку року вдалося стягнути 225 млн гривень заборгованості по зарплаті
Теги публікації: Павло Петренко, Міністерство юстиції України, задолженность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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