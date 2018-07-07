Мін’юст з початку року стягнув 270 млн гривень заборгованості із зарплати

Міністр похвалився результатами кампанії із боротьби з боргами із заробітної плати

З початку року Міністерство юстиції України стягнуло 270 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в Twitter.

"Щодо заборгованості по заробітній платі: з початку року, відколи ми запустили велику кампанію по боротьбі з боргами по зарплаті - нам вдалося стягнути 270 млн грн на користь працівників", - написав Петренко.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що питання заборгованості із заробітної плати у вугільній галузі частково вирішене.

"Перше, що зроблено, і мені зараз підтвердили, що практично завершується паспорт за сумою 324 мільйони. Я вчора скинув представникам вугільних колективів розподіл коштів, якими ми закриваємо (борги, - ред.) із заробітної плати", - сказав Насалик.

Щодо заборгованості по заробітній платі: з початку року, відколи ми запустили велику кампанію по боротьбі з боргами по зарплаті – нам вдалось стягнути 270 млн грн на користь працівників.#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 6, 2018

Нагадаємо, в Україні діти щотижня отримують 100 мільйонів гривень аліментів завдяки дії законодавчих ініціатив "Чужих дітей не буває".