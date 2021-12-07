Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов правонарушений в отношении Михаила Саакашвили. Речь идет о публикации личных данных третьего президента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия.Online .

В частности уточняется, что служба государственного инспектора завершила изучение законности добычи и обнародования специальной пенитенциарной службой и Министерством юстиции Грузии персональных данных третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. "Согласно решению Государственного инспектора, Министерство юстиции Грузии и специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности по нескольким эпизодам административного правонарушения, предусмотренного статьей 44 закона Грузии "О защите персональных данных". По версии следствия, нарушением персональных данных были сочтены: информация о продуктах, купленных и потребленных Михеилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, а также его рационе питания, обнародование видеозаписи приема пищи Саакашвили в медицинском пункте; обнародование видеозаписи о транспортировке Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 в глданское пенитенциарное учреждение №18. "В связи с выявленными в результате проверки нарушениями, Министерство юстиции Грузии было привлечено к административной ответственности и оштрафовано в соответствии с первым пунктом статьи 44 закона Грузии " защите персональных данных", - пишет СМИ. Министерству юстиции и Пенитенциарной службе было поручено удалить в Facebook, а также с официальных веб-страниц записи, содержащие персональные данные Саакашвили.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.