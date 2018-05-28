В МинВОТ заявили о вероятном спаде экономики оккупированного Россией Крыма

В министерстве подчеркнули, что уровень освещенности временно оккупированного Крыма снизился на 26%

Уровень освещенности временно оккупированного Крыма в 2016 году снизился на 26% по сравнению с 2012 годом, что может свидетельствовать об экономическом спаде на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В целом на территории временно оккупированного полуострова уровень освещенности снизился на 26%. Наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов АР Крым и для населенных пунктов ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория - Заозерное)", - сказано в сообщении.

Фото: снимки спутника

В министерстве отметили, что выводы о снижении уровня освещенности оккупированного РФ Крыму в ночное время сделаны по результатам анализа данных космической съемки и "могут свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности".

Сообщается, что спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и Вооруженных сил России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка), а также в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

Указано, что в качестве исходных данных для анализа использована информация космической съемки со спутника Suomi-NPP (США), которая размещена на ресурсе NASA Earth Observatory.

Напомним, ранее в МинВОТ сообщали, что по состоянию на конец апреля в Крыму вблизи города Севастополь обнаружено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бельбек".