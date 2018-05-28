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У МінТОТ заявили про ймовірний спад економіки окупованого Росією Криму

НовиниЕкономіка    28.05.2018 - 20:17
Фото: Крим (krym.media)
Фото: Крим (krym.media)

У міністерстві підкреслили, що рівень освітленості тимчасово окупованого Криму знизився на 26%

Рівень освітленості тимчасово окупованого Криму у 2016 році знизився на 26% у порівнянні з 2012 роком, що може свідчити про економічний спад на півострові. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

"Загалом на території тимчасово окупованого півострова рівень освітленості знизився на 26%. Найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати для центральних районів АР Крим та для населених пунктів орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг (Ялта, Алушта, Євпаторія - Заозерне)", - сказано у повідомленні.

 

Фото: знімки супутника

У міністерстві наголосили, що висновки про зниження рівня освітленості окупованого РФ Криму в нічний час  зроблені за результатами аналізу даних космічної зйомки і "можуть свідчити про зменшення рівня економічної активності".

Зазначається, що супутникові знімки зафіксували найменше зниження рівня освітленості для населених пунктів, в яких розміщені об’єкти Чорноморського флоту і Збройних сил Росії (Севастополь, Феодосія, Джанкой, Новофедорівка), а також у районі будівництва Керченського мосту (острів Тузла).

Вказано, що в якості вихідних даних для аналізу використано інформацію космічної зйомки з супутника Suomi-NPP (США), що розміщена на ресурсі NASA Earth  Observatory.

Нагадаємо, раніше у МінТОТ повідомляли, що станом на кінець квітня у Криму поблизу міста Севастополь виявлено будівництво другої посадочної смуги на військовому аеродромі "Бельбек".

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Теги публікації: МінТОТ, Крим, экономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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