У МінТОТ заявили про хакерські атаки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для здійснення зазначених хакерських атак могли бути задіяні спецслужби РФ

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МітТОТ) заявили про кібератаки на офіційний сайт відомства 2-3 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що в результаті хакерської атаки невідомі отримали доступ до панелі управління сайтом. Зловмисниками були модифіковані деякі сторінки сайту для поширення спам-контенту. Наголошується, що зараз атаку вдалося зупинити, при цьому доступ до панелі управління сайтом обмежено, модифіковані відновлені сторінки до останньої збереженої версії.

Крім того, у відомстві зазначили, що це вже не перші спроби зловмисників. Протягом декількох місяців хакери неодноразово намагалися зламати паролі до акаунтів в соціальних мережах відомства.

За попередніми оцінками фахівців, хакерська атака пов'язана з заявами міністра МінТОТ Вадима Черниша, які він зробив 1 листопада 2018 під час візиту в Боснію і Герцеговину, а для здійснення зазначених хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Росії.

"Росія втручається у внутрішні справи багатьох країн,особливо на Балканах. Для цього використовується історія, економіка і культура: через них РФ хоче змінити ситуацію і політичні настрої ряду європейських країн. Наприклад, у військовій доктрині РФ йдеться про руйнування політичних союзів", - заявив він під час спілкування з провідними балканськими та європейськими ЗМІ.

Незабаром після публікації на сайті відомства інформації про візит міністра в Боснію і Герцеговину на англійській мові, почалися спроби злому і блокування роботи сайту.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна за 4 роки близько 6 тисяч разів ставала об'єктом кібератак з боку Російської Федерації.

Крім того, спікер Ради Андрій Парубій не виключає, що Росія може спробувати втрутитися у вибори в Україні.