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МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре украинским заложникам

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 15:15
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Заложникам назначена госпомощь в размере 100 тыс. гривен каждому

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре украинским заложникам. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко

"Еще одна важная для меня новость: МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам. Наконец", - написала она.

 

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Опубликовано Iryna Gerashchenko 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные в декабре 2017 года и январе 2018 года заложники боевиков уже могут получить положенную государством помощь в размере 100 тыс. гривен каждому.

За выплатой пособия необходимо в течении полугода со дня освобождения обращаться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. 

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Теги публикации: Ирина Геращенко, заложники, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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