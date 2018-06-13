Заложникам назначена госпомощь в размере 100 тыс. гривен каждому

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре украинским заложникам. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко

"Еще одна важная для меня новость: МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам. Наконец", - написала она.

Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи на 1 млрд .евро. Это стало возможным и благодаря большой... Опубликовано Iryna Gerashchenko 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные в декабре 2017 года и январе 2018 года заложники боевиков уже могут получить положенную государством помощь в размере 100 тыс. гривен каждому.

За выплатой пособия необходимо в течении полугода со дня освобождения обращаться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.