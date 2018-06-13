Заручникам призначено держдопомогу у розмірі 100 тис. гривень кожному

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) розпочало одноразові виплати звільненим у грудні українським заручникам. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко

"Ще одна важлива для мене новина: МінТОТ розпочало одноразові виплати звільненим у грудні заручникам. Нарешті", - написала вона.

Європарламент підтримав виділення Україні макрофінансової допомоги на 1 млрд .євро. Це стало можливим і завдяки великій... Опубліковано Iryna Gerashchenko 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені у грудні 2017 року та січні 2018 року заручники бойовиків вже можуть отримати призначену державою допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожному.

За виплатою допомоги необхідно протягом півроку з дня звільнення звертатися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.