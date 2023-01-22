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Мінвідновлення перевірить всі договори Мінрегіону, в тому числі щодо міжнародної допомоги, - Кубраков

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Неділя 22 січня 2023 17:43
Мінвідновлення перевірить всі договори Мінрегіону, в тому числі щодо міжнародної допомоги, - Кубраков Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури, розвитку громад і територій Олександра Кубракова в Facebook.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав міністр.

Він нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. "Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", - йдеться в дописі.

"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, що вчора Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.

Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Відомо, що кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року та ведеться за статтями 364 та 368 ККУ.

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Олександр Кубраков Міністерство розвитку громад та територій
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