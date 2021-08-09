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В Минветеранов рассказали, как преодолевают сексизм в армии

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 13:12
В Минветеранов рассказали, как преодолевают сексизм в армии Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, что проблема сексизма в армии Украины существует. Однако, ее пытаются преодолеть.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, с начала войны начали активно продвигать необходимость внедрения равных возможностей. Это же речь идет об увеличении возможностей всей страны, ее обороноспособности.

"Раньше как было: женщину нельзя было назначить на боевую должность, она считалась какой-то уборщицей или телефонисткой, а сама была на передовой с гранатометом. И если не дай бог что-то происходило, то ей говорили: какая боевая травма, ты же там сидела где-то в бухгалтерии", - рассказала Лапутина.

Министр отметила, что на самом деле в боевой ситуации никто не смотрит, женщина или мужчина рядом с тобой, пол здесь не имеет значения.

"Поэтому подходы и культура меняются, в военных коллективах это все же будет дольше, потому что есть инерция мышления. Хотя с 2014 года в этом плане уже сделано очень много", - рассказала она.

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