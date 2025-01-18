Мінус Ястремська, успіх пар та зняття Людмили Кіченок: українки на Australian Open 2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Australian Open 2025, жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська – Єлена Рибакіна – 3:6, 4:6

Парний розряд, друге коло, 1/16 фіналу

Людмила Кіченок / Чжань Хаоцін – Геррієт Дарт / Діан Паррі – 6:0, 6:3

Надія Кіченок / Лейла Фернандес – Жаклін Крістіан / Камілла Розателло – 4:6, 6:2, 6:3

Третя ракетка України Даяна Ястремська (WTA 33) завершила виступи на Australian Open 2025. У третьому раунді змагань одеситка у двох сетах програла Єлені Рибакіній з Казахстану (WTA 7) за 1 годину і 25 хвилин.

Ястремська вдруге в кар'єрі поступилась у третьому раунді турніру. У 2019-му на цьому етапі вона програла в двох сетах 23-разовій чемпіонці турнірів Великого Шолома американці Серені Вільямс. Торік у Мельбурні українка дійшла до півфіналу, що стало її найкращим результатом на мейджорах.

Натомість сестри Кіченок успішно подолали друге коло в парних турнірах. Людмила разом з Чжань Хаоцін з Тайваню не мала проблем у зустрічі з тандемом Геррієт Дарт (Велика Британія) / Діан Паррі (Франція). Українсько-тайванський дует переміг суперниць у двох сетах за 59 хвилин.

Минулого року Кіченок дійшла до фіналу австралійського мейджора в парі з Єленою Остапенко з Латвії. У 1/8 фіналу Людмила з партнеркою зіграє проти дев'ятих сіяних – Крістіни Младеновіч (Франція) та Чжан Шуай (Китай).

Надія Кіченок та Лейла Фернандес з Канади віддали першу партію Жаклін Крістіан з Румунії та Камілі Розателло з Італії. Проте перемогли в двох наступних. У третьому раунді на українку та канадку чекає більш серйозне випробування, поєдинок проти першої сіяної пари – Катержина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

У парних змаганнях Україна поки йде без втрат. У третє коло вийшла також Марта Костюк з румункою Єленою-Габріелою Русе. Продовжує виступи й Ангеліна Калініна в парі з італійкою Лючією Бронцетті.

Також стало відомо, що Людмила Кіченок знялась з турніру в у міксті. У першому раунді українка та її напарник Садіо Думбія з Франції мали провести матч проти тандему Еллен Перес (Австралія) / Кевін Кравіц (Німеччина). Однак зустріч не відбудеться. Причина відмови українсько-французького дуету невідома.