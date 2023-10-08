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Мінус чотири танки за добу. Бригада "Маґура" показала відео роботи дронів

Фото: ЗСУ продовжують знешкоджувати російську техніку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці бригади "Маґура" за минулу добу ліквідували чотири танки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 ОМБр.

Воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують виводити з ладу техніку окупантів. 

Цього разу дрони українських військових відпрацювали в районі Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку. 

 

Результат роботи роти ударних БпЛА – у відео.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Військові ЗСУ продовжують оборону та наступають на Мелітопольському напрямку.

Фото: Запорізька область (DeepState)

Також на Запорізькому напрямку українські захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Раніше, ми писали, скільки окупантів щоденно ліквідує ЗСУ на Таврійському напрямку.

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