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Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії

Фото: кількість втрат російської армії у війні проти України наближається до 80 тисяч (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили ще 710 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 2814 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,
  • артилерійських систем - 1817 (+12) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засоби ППО - 205 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
  • спеціальна техніка - 159 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за даними ISW, зимова погода може завдати непомірної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре забезпечені ЗСУ навряд чи зупинять контрнаступ.

Як відомо, українські війська продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з 1 жовтня ЗСУ відбили в окупантів територій площею до 1381 кв.

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