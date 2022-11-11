Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії

Українські військові минулої доби знищили ще 710 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, зимова погода може завдати непомірної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре забезпечені ЗСУ навряд чи зупинять контрнаступ.

Як відомо, українські війська продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з 1 жовтня ЗСУ відбили в окупантів територій площею до 1381 кв.

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