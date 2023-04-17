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Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів, - ОВА

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Херсонська область, Понеділок 17 квітня 2023 09:44
Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів, - ОВА Фото: минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За неділю, 16 квітня, росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів. Випустили 170 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Херсонську ОВА в Telegram.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської Випустили 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації", - йдеться в повідомленні.

Також в Херсонській ОВА додали, що житлові квартали Херсона армія РФ атакувала тричі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що армія РФ обстрілює заміновані території Херсонської області, щоб завдати шкоди.

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