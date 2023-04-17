За прошлые сутки россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз, - ОВА

Фото: за прошлые сутки россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз (Getty Images)

За воскресенье, 16 апреля, россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз. Выпустили 170 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Херсонскую ОВА в Telegram.