Минулої доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область: одна людина загинула

Минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Загарбники випустили 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - написав він.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.