Минулої доби росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники випустили 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні. Через російську агресію шестеро людей (з них одна дитина) дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Крім цього, він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.