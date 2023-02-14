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Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто, - Резніков на зустрічі з Столтенбергом

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили взаємодію України та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Резнікова.

Він розповів, що вдячний НАТО за підтримку України. Він також нагадав, що Росію офіційно визнано найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО.

Резніков звернув увагу на те, що українські військові захищають від Росії всю Європу, а не тільки свою державу.

"Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто. Роблю все, щоб свого часу це сталося де-юре", - написав він.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (facebook.com/reznikovoleksii)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїми колегами зі США та Нідерландів - Ллойдом Остіном та Кайсою Оллонгрен. Зустрічі пройшли на полях засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Все, що відомо про сьогоднішній "Рамштайн" і що від нього чекати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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