За минулий рік Україна експортувала 131 млн тонн продукції: у лідерах - залізна руда

Завдяки відкриттю навігації в портах у лідери за обсягами експорту вибилася залізна руда - 33,6 млн т, зростання на 89% порівняно з 2023 роком. Виручка - 2,8 млрд доларів, це на 58% більше, ніж у 2023 році. Друга за обсягом - кукурудза (29 млн т), на 12,3% більше в обсягах. Але при цьому виручка від цього експорту зросла лише на 2,3% - до 5,07 млрд доларів. Це приклад того, що номінальне збільшення обсягів експорту не завжди означає більший заробіток", - уточнив заступник міністра.

Зростання виручки від експорту основних металургійних товарів сягнуло 52% для напівфабрикатів (927 млн доларів), 38,9% - для гарячекатаного прокату (809 млн доларів), 125% - для труб (590 млн доларів), 6,1% - для чавуну (500 млн доларів) та 19,3% - для прутків (156 млн доларів).

"Географічно наш експорт стає все більше ЄС-центричним, що логічно. Експорт до ЄС зріс на 5,9% і становив 24,7 млрд доларів. Серед держав-членів топ-5 за експортом - Польща (4,7 млрд доларів), Іспанія (2,8 млрд доларів), Німеччина (2,8 млрд доларів), Нідерланди (1,98 млрд доларів), Італія (1,93 млрд доларів). При цьому зростання експорту до Німеччини становило 40,5%, а от експорт до Польщі скоротився на 1,1%", - наголосив Качка.

Нагадаємо, завдяки зростанню обсягів перевезень Укрзалізниця за результатами трох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Своєю чергою бізнес виступив проти цього рішення, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними: так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.