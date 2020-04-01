Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни граждан на время карантина

Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркивают, что Украина нуждается в инновационных идеях, чтобы остановить распространение вируса.

"Несмотря на все инициативы, которые уже реализует Минцифры, мы объявляем онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine, чтобы дать возможность как можно большему количеству хороших идей качественно реализоваться... Стране нужны новые идеи и IT-решения", - подчеркнул вице-премьер -министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Указано, что участники могут подать проекты по следующим направлениям:

противодействие коронавирусу

электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID19

е-услуги для граждан

социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги для граждан, особенно актуальны во время карантина

социальное предпринимательство

инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения уязвимых граждан

взаимопомощь

сервисы, направленные на поддержку и обеспечения жизнедеятельности наиболее групп населения в условиях карантина.

Подчеркивается, что лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также участники получат менторскую поддержку и возможность воплотить свой проект в течение следующего месяца.

Заявки принимаются до 6 апреля. А уже 9 апреля члены жюри выберут победителей. Отправить идею можно по ссылке: https://hack-corona.gov.ua.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не ранее 15 мая. По его словам, на данный момент никто не может точно сказать, когда завершится карантин в стране и будут сняты все ограничения.

Как писало РБК-Украина ранее, за последние сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. На данный момент Министерство здравоохранения подтвердило 669 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество заболеваний выявлено в Киеве -134.