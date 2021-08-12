В Мінцифри розповіли, коли в Україні скасують паперову довідку про прописку

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, коли в Україні скасують паперову довідку про місце реєстрації. За його словами, міністерство активно працює над цим.

Як розповів Федоров, наразі планується наприкінці жовтня або на початку листопада дозволити мешканцям всіх міст України з ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу "Дія".

"І після цього, або навіть перед цим, у другому читанні буде ухвалений відповідний законопроєкт. Він, по-перше, "вбиває" штамп в паспорті - цей радянський рудимент, - тому що з онлайн-пропискою не потрібно нікуди відправляти документи заради штампу. І по-друге, у цьому законопроєкті прописано, що держава може самостійно перевіряти місце реєстрації", - сказав він.

Міністр зазначив, що прописка буде відображатися в мобільному застосунку "Дія".

"Прописка буде вже в "Дії" - ми повністю прибираємо "інститут” папірця і штампа в паспорті", - додав Федоров.